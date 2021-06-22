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الموارد البشرية تدعو 138 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها الصحية

منذ ساعة
2138
الموارد البشرية تدعو 138 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوة (138) متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الصحية للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم النهائية، والتي سبق الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.

ودعت الوزارة المعلن عن أسمائهم إلى اصطحاب اأصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.د، بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يمكن لاستعلام عن طريق بوابة الوزارة

الموارد البشرية
الوظائف الصحية
الهوية الوطنية
المقابلة الشخصية

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
حن نسمع ان اللقاح مدري وش يسبب ولاكن لو ثبت لنا ذلك معناة ما خسرنا شئ
رااايق
بفكر ماخدتش قراري لسه *** طيب لما تخدي قرار يبقى نفذيه من غير ما تقولي ** ولا أيييه ***!!!
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله.
رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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