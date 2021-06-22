الموارد البشرية تدعو 138 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوة (138) متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الصحية للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم النهائية، والتي سبق الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.
ودعت الوزارة المعلن عن أسمائهم إلى اصطحاب اأصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.د، بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يمكن لاستعلام عن طريق بوابة الوزارة