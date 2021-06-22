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بلدية الخفجي تنفذ أكثر من 2000 زيارة على المنشآت الغذائية والمولات 

منذ 14 ساعة
1458
بلدية الخفجي تنفذ أكثر من 2000 زيارة على المنشآت الغذائية والمولات 

بدر الحارثي (صدى):
كثفت بلدية محافظة الخفجي وتيرة أعمالها الرقابية منذ مطلع الشهر الماضي على المنشآت الغذائية والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية، بهدف التأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا".

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية تمكنت خلال الشهر الماضي، من القيام بزيارة 2086منشأة، نتج عنها إغلاق 27 منشأة مخالفه للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 1677 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأضاف بأنه تم رصد 113 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية جاء من أهمها تدني مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية، وتهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد الحميداني على أن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية، وذلك لسلامة الجميع، داعياً الى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمية.

محافظة الخفجي
المنشآت الغذائية
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
حن نسمع ان اللقاح مدري وش يسبب ولاكن لو ثبت لنا ذلك معناة ما خسرنا شئ
رااايق
بفكر ماخدتش قراري لسه *** طيب لما تخدي قرار يبقى نفذيه من غير ما تقولي ** ولا أيييه ***!!!
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله.
رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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