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بالصور.. 90% نسبة إنجاز مشروع جسر طريق الأمير نايف مع تقاطع سكة الحديد بالدمام

منذ ساعة
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بالصور.. 90% نسبة إنجاز مشروع جسر طريق الأمير نايف مع تقاطع سكة الحديد بالدمام

سعيد العجل (صدى):
كشفت الإدارة العامة للإعلام بأمانة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، أنه بلغت نسبة تنفيذ مشروع استكمال جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام 90%، وذلك ضمن مشاريع مبادرات الطرق.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، إن المشروع يتضمن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد أحدهما بالاتجاه شرق-غرب والآخر بالاتجاه غرب-شرق، ويهدف لتوفير انسيابية في حركة المرور على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات، مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد.

وأشار المهندس مازن بخرجي، إلى أن طول كل جسر يبلغ 650 متر طولي، موضحا أنه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، وكذلك الكمرات الخرسانية والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين، فيما سيتم استكمال صبيات الخرسانة للبلاطات على سكة الحديد، و أعمال العزل المائي لبلاطات الجسر، و استكمال أعمال الطرق للجسرين وطرق الخدمة، وتركيب فواصل التمدد، بالإضافة إلى إنهاء الدهانات الخاصة بالجسرين.

وأكد أن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 90٪، ومتوقع الانتهاء من كامل أعمال المشروع وافتتاحه نهاية شهر أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن.

الدمام
أمانة الشرقية
جسر طريق الأمير نايف

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أحدث التعليقات

رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
رااايق
اييه دنياااا *** يوم لك ويوم عليك ***
رااايق
طيب **
راي
هذا اسطوتكم ياما مدحتو,,,اوقارتوه بماجداوهذا ضلم فعلتوه

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