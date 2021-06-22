نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح

منذ 14 ساعة
1486
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح

سعيد العجل (صدى):
نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مساء الاثنين 11 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 21 يونيو 2021 م، عن بعد ، برنامجاً تدريبياً بعنوان: " المدرب المعتمد في الحوار الإعلامي " ويهدف البرنامج الذي شارك فيه (120) مشاركاً ومشاركة من المملكة وعدد من الدول العربية، إلى تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في الحوار الإعلامي الإيجابي.

وتناول البرنامج الذي أستمر على مدى ثلاثة أيام ، وقدمه المستشار الإعلامي الأستاذ ، ماجد الغامدي مع ورقة عمل مقدمة من الدكتورعبدالله الوايلي ، عدداً من المحاور منها: مفهوم الحوار الإعلامي ، وعناصره وأشكاله ، وسمات المحاور الناجح ، كما تناول مهارات الحوار الإعلامي ‘ الإعداد والتنفيذ والإنهاء ، كما استعرض البرنامج ميثاق أخلاقيات المحاور الإعلامي، وآليات التقييم الإيجابي ، كما ناقش البرنامج المبادئ العامة للحوار الإعلامي والمهارات اللغوية ، ولغة الجسد ، ودور الإعلام في تعزيز التعايش والتسامح وترسيخ قبول التنوع والاختلاف .

وفي مستهل البرنامج رحب الأستاذ/ إسماعيل العُمري ، مدير عام أكاديمية الحوار بالمشاركين والمشاركات ، وقدم نبذة عن مسارات عمل الأكاديمية التي تتمثل بالتدريب وورش العمل وصناعة المبادرات ، مبينا أن الأكاديمية تبذل قصارى جهدها لتقديم محتوى تدريبي نوعي مبتكر ويشمل جميع فئات المجتمع .

المملكة
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
دور الإعلام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سالم
حن نسمع ان اللقاح مدري وش يسبب ولاكن لو ثبت لنا ذلك معناة ما خسرنا شئ
رااايق
بفكر ماخدتش قراري لسه *** طيب لما تخدي قرار يبقى نفذيه من غير ما تقولي ** ولا أيييه ***!!!
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله.
رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

أخر الأخبار

صورة "نادرة" تجمع الملك سعود وفيصل الثاني ملك العراق
صورة "نادرة" تجمع الملك سعود وفيصل الثاني ملك العراق
منذ دقيقتين 1110
تحذير من عاصفة ترابية تجتاح طريق «رابغ/ ينبع» السريع
تحذير من عاصفة ترابية تجتاح طريق «رابغ/ ينبع» السريع
منذ 17 دقيقة 1397
يوفنتوس ينتظر رد رونالدو خلال أسبوع لتحديد مصيره
يوفنتوس ينتظر رد رونالدو خلال أسبوع لتحديد مصيره
منذ 22 دقيقة 1360
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض
منذ 28 دقيقة 1363
بالصور.. أمير عسير يستقبل مواطن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله
بالصور.. أمير عسير يستقبل مواطن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله
منذ 33 دقيقة 1580
مواطن يشكو من «فتحة حديدية» تُحدث أضرارًا بالغة للسيارات في بلجرشي
مواطن يشكو من «فتحة حديدية» تُحدث أضرارًا بالغة للسيارات في بلجرشي
منذ 37 دقيقة 1666
وفاة لاعب الهلال والأخضر السابق "ناجي عبدالمطلوب"
وفاة لاعب الهلال والأخضر السابق "ناجي عبدالمطلوب"
منذ 42 دقيقة 1853
طفل يقتل شقيقته بعد فشله في التحرش بها
طفل يقتل شقيقته بعد فشله في التحرش بها
منذ 48 دقيقة 617
‏بالفيديو.. وزير الخارجية: الحوثيون رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن
‏بالفيديو.. وزير الخارجية: الحوثيون رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن
منذ 52 دقيقة 1705
الصحة تشترط استكمال جرعتي كورونا للمصابين غير المسجلين بالتطبيقات الرسمية
الصحة تشترط استكمال جرعتي كورونا للمصابين غير المسجلين بالتطبيقات الرسمية
منذ 57 دقيقة 1737