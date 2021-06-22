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بالفيديو.. طريقة إطعام فراخ طيور «الحبارى» ضمن برنامج إعادة الإكثار

منذ ساعة
1926
بالفيديو.. طريقة إطعام فراخ طيور «الحبارى» ضمن برنامج إعادة الإكثار

علي القحطاني (صدى):
كشف تقرير مصور عن طريقة إطعام فراخ طيور "الحبارى" ضمن برنامج إعادة الإكثار ⁧التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية⁩.

وأظهر الفيديو، قيام أحد المختصين بإطعام فراخ طيور "الحبارى" الصغيرة من خلال التقاط الطعام بآلة ووضعها في فم فراخ "الحبارى" لتسهيل عملية تناول الطعام، بحسب "العربية" .

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قد كشف إنَّ مركز الأمير سعود الفيصل بالطائف، يهدف إلى إنتاج 5 آلاف فرخ من طيور الحباري في المرحلة الأولى، تمهيدًا لإطلاقه في بيئته الطبيعية.

ويمثل طائر الحبارى جزءًا مهمًا من الموروث الثقافي والفطري في المملكة، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لبرامج إعادة الإكثار في مركز الأمير سعود الفيصل.

طائر الحبارى
مركز تنمية الحياة الفطرية
برنامج إعادة الإكثار

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
حن نسمع ان اللقاح مدري وش يسبب ولاكن لو ثبت لنا ذلك معناة ما خسرنا شئ
رااايق
بفكر ماخدتش قراري لسه *** طيب لما تخدي قرار يبقى نفذيه من غير ما تقولي ** ولا أيييه ***!!!
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله.
رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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