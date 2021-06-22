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أضرار ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل

منذ 15 دقيقة
1346
أضرار ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل

وكالات (صدى):
حذر خبرء من ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل حيث أنه يضر بطارية الهاتف وتقصر عمرها على المدى الطويل.

وتفقد البطاريات القابلة لإعادة الشحن قدرتها ببطء مع مرور الوقت حيث ستلاحظ انخفاض في السعة بعد السنة الألى من الاستخدام.

ويحدد المصنعون متوسط العمر المتوقع للهواتف الذكية من خلال (دورات شحن البطارية) حيث تعرف دورة الشحن بأنها شحن البطارية من 0 إلى 100% ثم تفريغها مرة أخرى إلى 0%.

وتتدهور بطارية الهاتف بشكل أسرع عند شحنها بانتظام بعد تجاوز نسبة الشحن 80%، ثم تركها تنخفض إلى أقل من 20%، بينما يعمل الجهاز بشكل أفضل عند شحن 50%.

ويمكن الحصول على 1000 دورة كاملة أو أكثر قبل الوصول إلى انخفاض ملحوظ في السعة، وهذا ما يقرب من ثلاث سنوات من الاستخدام اليومي.

 

البطارية
الهاتف
الشاحن
بطارية الهاتف

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زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكلها صغيره ، وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!!

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