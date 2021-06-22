بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات

القاهرة (صدى):
ظهرت نجمة تيك توك المصرية حنين حسام، لتعلق على حكم حبسها 10 سنوات بتهمة الإتجار بالبشر، حيث انهارت من البكاء مستنجدة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعادة الحكم في قضيتها.
ونشرت حنين حسام مقطع فيديو، قالت فيه: "حصلت على حكم قضائي بالبراءة في الاستئناف وفوجئت في اليوم التالي بأنه سيتم عرضي على المحكمة، ولكنني توجهت إلى مكتب النائب العام وقال لي طول ما أنا قاعد على المكتب مفيش براءة لحنين حسام".
وأضافت الفتاة المصرية: "طب ليه.. مش عاوز تديني براءة ليه.. شايفني معملتش حاجة"، متابعة: "يا سيادة الرئيس بنتك بتموت.. والله العظيم بنتك بتموت.. وجمعت شتات نفسي بالعافية عشان أطلع استنجد بالريس واستنجد بالناس.. طب أنا أعمل أية".
واستطردت: "انا انظلمت ومعملتش أي حاجة، أنا بموت حرفيا أنقذوني وامي بعد الحكم واللي حصل ده كله هيجيلها جلطة"، مضيفة: "أنا عملت إعلان لتطبيق لايكي مش حاجة حرام، تطبيق كلكم بتنزلوه، وعدد من مشاهير يوتيوب على نفس التطبيق.. ولو الأبلكيشن دا غلط سيبينه ليه؟! واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالناس".
وأوضحت حنين حسام وهي تنهار من البكاء: "مستقبل وحياة وأسرة بتدمر، أنا عملت إيه أنا مغلطتش، مفيش حد متضرر مني، أنا مضريتش حد"، لافتة إلى أنها حصلت على 300 دولار مقابل الإعلان، مؤكدة أنها بعد خروجها بعد فترة حبسها التي استمرت 10 شهور، لم تتحدث مع أحد، وأنها حاليًا وسط أهلها.