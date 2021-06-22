نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات

منذ 49 دقيقة
1347
2
بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات

القاهرة (صدى):
ظهرت نجمة تيك توك المصرية حنين حسام، لتعلق على حكم حبسها 10 سنوات بتهمة الإتجار بالبشر، حيث انهارت من البكاء مستنجدة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإعادة الحكم في قضيتها.

ونشرت حنين حسام مقطع فيديو، قالت فيه: "حصلت على حكم قضائي بالبراءة في الاستئناف وفوجئت في اليوم التالي بأنه سيتم عرضي على المحكمة، ولكنني توجهت إلى مكتب النائب العام وقال لي طول ما أنا قاعد على المكتب مفيش براءة لحنين حسام".

وأضافت الفتاة المصرية: "طب ليه.. مش عاوز تديني براءة ليه.. شايفني معملتش حاجة"، متابعة: "يا سيادة الرئيس بنتك بتموت.. والله العظيم بنتك بتموت.. وجمعت شتات نفسي بالعافية عشان أطلع استنجد بالريس واستنجد بالناس.. طب أنا أعمل أية".

واستطردت: "انا انظلمت ومعملتش أي حاجة، أنا بموت حرفيا أنقذوني وامي بعد الحكم واللي حصل ده كله هيجيلها جلطة"، مضيفة: "أنا عملت إعلان لتطبيق لايكي مش حاجة حرام، تطبيق كلكم بتنزلوه، وعدد من مشاهير يوتيوب على نفس التطبيق.. ولو الأبلكيشن دا غلط سيبينه ليه؟! واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالناس".

وأوضحت حنين حسام وهي تنهار من البكاء: "مستقبل وحياة وأسرة بتدمر، أنا عملت إيه أنا مغلطتش، مفيش حد متضرر مني، أنا مضريتش حد"، لافتة إلى أنها حصلت على 300 دولار مقابل الإعلان، مؤكدة أنها بعد خروجها بعد فترة حبسها التي استمرت 10 شهور، لم تتحدث مع أحد، وأنها حاليًا وسط أهلها.

مصر
سجن
الاتجار بالبشر
تيك توك
حنين حسام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13658
منذ 6 دقائق
شدي حيلك

المكتوب ما منه مهرب

ربي يعينك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129561
منذ 6 دقائق
شكلها صغيره ، وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كككاكككا
كثروو منها هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..

أخر الأخبار

رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية
رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية
منذ 19 دقيقة 463
أضرار ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل
أضرار ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل
منذ 24 دقيقة 1584
"العيسى" يكشف عن استعداد الفتح لاستحداث فريق كرة قدم نسائي
"العيسى" يكشف عن استعداد الفتح لاستحداث فريق كرة قدم نسائي
منذ 29 دقيقة 1563
القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة
القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة
منذ 44 دقيقة 1847
بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات
بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات
منذ 49 دقيقة 1347
بالصور.. تشابك بالأيدي بين بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. تشابك بالأيدي بين بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي
منذ 54 دقيقة 2434
غرفة أبها توفر فرصا للتوظيف والتأهيل بالشركات الوطنية 
غرفة أبها توفر فرصا للتوظيف والتأهيل بالشركات الوطنية 
منذ 59 دقيقة 1878
مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية
مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية
منذ ساعة 1941
بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية
بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية
منذ ساعة 1814
دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح
دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح
منذ ساعة 1335