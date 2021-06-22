نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين

منذ 10 ساعات
1472
وزير التجارة يقف على أعمال فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ويكرم الموظفين المتميزين

بدر الحارثي (صدى):
وقف معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، مطلعًا على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.

وتفقد القصبي المركز السعودي للأعمال الذي يقدم خدمات متكاملة للمستثمر والتاجر، وبشراكة كافة الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومعالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من قيادات الوزارة.

كما كرم مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحث الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

 

المنطقة الشرقية
وزير التجارة
الموظفين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كككاكككا
كثروو منها هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..

أخر الأخبار

رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية
رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية
منذ 19 دقيقة 463
أضرار ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل
أضرار ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل
منذ 24 دقيقة 1582
"العيسى" يكشف عن استعداد الفتح لاستحداث فريق كرة قدم نسائي
"العيسى" يكشف عن استعداد الفتح لاستحداث فريق كرة قدم نسائي
منذ 29 دقيقة 1563
القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة
القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة
منذ 44 دقيقة 1845
بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات
بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات
منذ 49 دقيقة 1339
بالصور.. تشابك بالأيدي بين بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. تشابك بالأيدي بين بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي
منذ 54 دقيقة 2434
غرفة أبها توفر فرصا للتوظيف والتأهيل بالشركات الوطنية 
غرفة أبها توفر فرصا للتوظيف والتأهيل بالشركات الوطنية 
منذ 59 دقيقة 1878
مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية
مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية
منذ ساعة 1941
بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية
بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية
منذ ساعة 1814
دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح
دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح
منذ ساعة 1335