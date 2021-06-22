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القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة

منذ 35 دقيقة
1725
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القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة

الطائف (صدى):
ألقت شرطة محافظة الطائف اليوم الثلاثاء ، القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت - بفضل الله - شرطة محافظة الطائف من تحديد موقعه والقبض عليه، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

الشرطة
محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
النيابة العامة
أمن الحدود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129563
منذ دقيقة
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..

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أحدث التعليقات

زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكلها صغيره ، وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!!

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