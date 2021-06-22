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بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية

منذ ساعة
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بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية

مكة المكرمة (صدى):
أوضح عبدالرحمن الزهراني، مدير الإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية.

وأكد "الزهراني" أنها تنشط أيضًا على أجزاء من المنطقة الشرقية وعلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كما تكون الأجواء غائمة جزئيًا ويتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار مدير الإنذار المبكر في مركز الأرصاد، إلى أن ذروة الرياح المثيرة للأتربة خلال فترة النهار، وفي المساء يبدأ نشاط الرياح في الهدوء وتقل العوالق الترابية.

الشرقية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الطقس
رياح
مركز الأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129561
منذ 4 دقائق
ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..

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زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكلها صغيره ، وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!!

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