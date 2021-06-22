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رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية

منذ 18 دقيقة
449
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رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية

عمّان (صدى):
تمكنت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، من ضبط متسول يمتلك وأسرته 5 سيارات ومركز لياقة بدنية للسيدات.

وكان المتسول يستعطف الأشخاص بحجة الفقر في أسرته، ليتضح أنه وأسرته يمتلكون 5 سيارات، وراتبا من مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية قدره 425 دينارا.

وكشفت التحقيقات، أن المتسول يمتلك سيارة نوع هونداي موديل 1999، وأسرته تمتلك مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 دينار وهي مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات، إضافة إلى سيارة نوع فورد موديل 2016، وسيارة نوع هونداي موديل 2000، وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990، وسيارة نوع اسوزو شحن 2001.

 

 

سيارات
الأردن
متسول
خداع
مكافحة التسول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129564
منذ 11 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. لا تبشره باالخير ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13660
منذ 4 دقائق
مخالف للنشر

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أحدث التعليقات

كككاكككا
كثروو منها هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..

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