رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية

عمّان (صدى):
تمكنت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، من ضبط متسول يمتلك وأسرته 5 سيارات ومركز لياقة بدنية للسيدات.
وكان المتسول يستعطف الأشخاص بحجة الفقر في أسرته، ليتضح أنه وأسرته يمتلكون 5 سيارات، وراتبا من مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية قدره 425 دينارا.
وكشفت التحقيقات، أن المتسول يمتلك سيارة نوع هونداي موديل 1999، وأسرته تمتلك مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 دينار وهي مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات، إضافة إلى سيارة نوع فورد موديل 2016، وسيارة نوع هونداي موديل 2000، وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990، وسيارة نوع اسوزو شحن 2001.