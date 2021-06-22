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الأمر بالمعروف بالمخواة تنشر محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً " على الطرق الرئيسة

منذ 12 ساعة
1487
الأمر بالمعروف بالمخواة تنشر محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً " على الطرق الرئيسة

بدر الحارثي (صدى):
نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المخواة المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً "عبر اللوحات في الطرق الرئيسة والأماكن العامة بالتعاون مع بلدية محافظة المخواة  وفي إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتهدف الحملة التي جاءت بشعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

 

هيئة الأمر بالمعروف
محافظة المخواة

التعليقات

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أحدث التعليقات

كككاكككا
كثروو منها هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..

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