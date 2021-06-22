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غرفة أبها توفر فرصا للتوظيف والتأهيل بالشركات الوطنية 

منذ 50 دقيقة
1837
غرفة أبها توفر فرصا للتوظيف والتأهيل بالشركات الوطنية 

حسين العلي (صدى):
نظم مركز التوطين والتدريب  بغرفة أبها مقابلات شخصية للجنسين مع شركة سبون  أند جليز،  وذلك لتوظيف عدد (10) من شباب وشابات منطقة عسير بالشركة.

من جانبه أشار الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران إلى أن هذه المقابلات الشخصية للتوظيف في شركات قطاع الأعمال تأتي  في إطار العمل على تهيئة المجال أمام المنشآت الوطنية لعرض ما لديها من الفرص الوظيفية أمام الكفاءات الشابة من أبناء الوطن، وطرح مبادرات التوظيف المباشر للباحثين عن العمل، إلى جانب تهيئة الفرص الملائمة والاستفادة من العمالة الوطنية النسائية، وزيادة فرص العمل أمام المرأة السعودية، فضلا عن توفير فرص عمل للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم آل عقران  تصريحه مؤكداً على أن مركز التوطين بالغرفة فهو بالفعل مركزاً متخصصاً في توفير الوظائف والأعمال لشباب وشابات المنطقة ، مبيناً أنه يتم إجراء مقابلات شخصية عديدة من قبل طالبي العمل بشركات قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بالمركز الرئيسي لإلحاقهم بالعمل بهذه الشركات من خلال عملية توطين الوظائف المختلفة التي هي  من أهم الأهداف الاستراتيجية  التي تسعى إليها غرفة أبها عندما أنشأت مركز التوطين بها وذلك تفعيلا لدورها في توطين الوظائف،  وذلك وفقا لما جاء في رؤية واستراتيجية المملكة 2030 م.

غرفة أبها
منطقة عسير
مركز التوطين

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زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكلها صغيره ، وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!!

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