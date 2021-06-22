دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح

موسكو (صدى):
هاجم دب مجموعة من السياح في منتزه " إيرجاكي " الطبيعي في إقليم كراسنويارسك بروسيا الاتحادية، حيث أكل شاباً وأصاب شخصاً آخر
والتهم الدب شاب في السادسة عشرة من عمره حيث تمكن 4 من المنقذين كانوا في المكان من انقاذ بقية السياح ونقل السائح المصاب إلى المستشفى.
وذكر المشرف على الرحلة أن شخص انفصل عن المجموعة، وذهب اثنان للبحث عنه فوجدوا دبًا ، كان قد التهم الشاب .
وأضاف أن الشاب ذهب لاحضار الطعام للسياح من قرية محلية ، وفي طريقه هاجمه الدب وأكله ، وعندما تأخر الشاب ذهب بعض أعضاء المجموعة للبحث عنه فوجود الدب قد أكله.
في حين أوضح مدير الحديقة ، إيغور جريزين ، سبب هجوم الدب وأكل الشاب وهو كثرة الثلج في الشتاء ،حيث لم يتمكن الدب من الحصول على الطعام.