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دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح

منذ ساعة
1334
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دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح

موسكو (صدى):
هاجم دب مجموعة من السياح في منتزه " إيرجاكي " الطبيعي في إقليم كراسنويارسك بروسيا الاتحادية، حيث أكل شاباً وأصاب شخصاً آخر

والتهم الدب شاب في السادسة عشرة من عمره حيث تمكن 4 من المنقذين كانوا في المكان من انقاذ بقية السياح ونقل السائح المصاب إلى المستشفى.

وذكر المشرف على الرحلة أن شخص انفصل عن المجموعة، وذهب اثنان للبحث عنه فوجدوا دبًا ، كان قد التهم الشاب .

وأضاف أن الشاب ذهب لاحضار الطعام للسياح من قرية محلية ، وفي طريقه هاجمه الدب وأكله ، وعندما تأخر الشاب ذهب بعض أعضاء المجموعة للبحث عنه فوجود الدب قد أكله.

في حين أوضح مدير الحديقة ، إيغور جريزين ، سبب هجوم الدب وأكل الشاب وهو كثرة الثلج في الشتاء ،حيث لم يتمكن الدب من الحصول على الطعام.

روسيا
دب
السياح
ثلج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129563
منذ 58 دقيقة
باالعافيه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13658
منذ 54 دقيقة
يا شينها من سياحة لا توفر الحماية
زمن الهدوءء
زمن الهدوءء عدد التعليقات : 64
منذ 38 ثانية
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو راضي عني اللهم آمين

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أحدث التعليقات

كككاكككا
كثروو منها هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..

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