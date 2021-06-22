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«الشورى»‏ يطالب ديوان المظالم بالعمل على رفع مستوى التحول الرقمي

منذ 13 دقيقة
1311
«الشورى»‏ يطالب ديوان المظالم بالعمل على رفع مستوى التحول الرقمي

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأكد مجلس الشورى على ديوان المظالم بضرورة العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (ألمصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الإسلامية.

وطالب المجلس، ديوان المظالم بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي "إيجاد كوادر مؤهله ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه"، فضلًا عن بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب.

وشدد مجلس الشورى، على ديوان المظالم أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله وإيضاح ذلك بشأن كل نوع من القضايا.

 

 

ديوان المظالم
مجلس الشورى
التقرير السنوي
التحول الرقمي

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أحدث التعليقات

سعد رافه
النصر هو النادي الوحيد الذي يعارض توثيق البطولات والسبب معروف .
أبو عبدالله الحربي
عجيب أمر البشر عند إرتفاع البنزين وخاصة عندنا يولول ويكتب وعند الانخفاض ينعقد التعبير 🤔
سعد بُلع
مبروك لأسرة آل عمران ترقية ابنهم العميد تركي ويستاهل كل خير _______________
أبو عبدالله الحربي
مكاتب الاستقدام لها مكانها فقط وإجراءات تتخذ للمصلحة العامة ومصلحة المواطن أهم.. إستغلال تعب منه المواطن قرار صائب والخير قادم بئذنه تعالى 😐
برافو مستر ونش
الحمد لله على نعمة الهلال العالمي الحقيقي ومن الملعب..! وش يبغى يروح لفريق بطولاته 24 مندو تأسيسه رسمياً؟!! خليك يا ونش بالزمالك أبرك لك...

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