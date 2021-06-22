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مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية

منذ 55 دقيقة
1898
مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية

الرياض (صدى):
أوضح المستشار التعليمي الدكتور محمد العامري أهمية دور الأسرة مهم في توعية الأبناء بأهمية الأنشطة التعليمية مثل برنامج "نشاطي" لتعزيز القيم الوطنية الذي أطلقته وزارة التعليم.

وقال خلال لقاء له في "برنامج اليوم" : أن "الأسرة دورها مهم في عملية التوعية بالدخول لمواقع التربية والتعليم والتسجيل في هذه الأنشطة خاصة مع المغريات الموجودة أمام الأبناء ونتنتاقش مع الأبناء في الفوائد التي تعود عليهم من التسجيل في الأنشطة ويتابعون البرامج التي يطلع عليها الابن."

وأشار إلى أن من أبرز المهارات التي يجب أن تتوفر في الأنشطة الطلابية هي مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار ومهارة التخطيط للحياة ومهارات التفكير وإدارتها ومهارة التواصل مع الآخرين.

التعليم
الأنشطة الطلابية
مستشار تعليمي
برنامج نشاطي

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زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكلها صغيره ، وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!!

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