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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

منذ ساعة
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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

بيونج يانج (صدى):
أكدت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، على أن آمال الولايات المتحدة بشأن المحادثات الدبلوماسية معها "ستغرقهم في خيبة أمل أكبر".

وجاء ذلك بعد أن اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تصريحات الزعيم الكوري الشمالي بضرورة الاستعداد للحوار والمواجهة، مع الاستعداد بشكل أكبر للمواجهة، بمثابة "إشارات مثيرة للاهتمام".

وذكرت شقيقة الزعيم الكوري في بيان لها: "المثل الكوري: أهم ما في الحلم، هو تفسيره، لا تحقيقه. ويبدو أن الولايات المتحدة قد فسرت الوضع بطريقة تسعى فيه لطمأنة نفسها".

وكان المبعوث الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، قد أعرب عن أمله في الحصول على رد فعل إيجابي من الشمال قريبًا تجاه عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات مؤكدا أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية ستظل سارية.

 

كوريا
الولايات المتحدة
زعيم كوريا
سونغ كيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13653
منذ 41 دقيقة
مصدر كوري شمالي ناعم وموثوق
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129558
منذ 19 دقيقة
مثل ماقال الدكتور محمد .. صح لسانك اخوي ..

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أحدث التعليقات

زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكلها صغيره ، وشلون يعني تتاجر باالبشر وهي بهذا العمر .....!!

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