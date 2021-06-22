شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

بيونج يانج (صدى):
أكدت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، على أن آمال الولايات المتحدة بشأن المحادثات الدبلوماسية معها "ستغرقهم في خيبة أمل أكبر".
وجاء ذلك بعد أن اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تصريحات الزعيم الكوري الشمالي بضرورة الاستعداد للحوار والمواجهة، مع الاستعداد بشكل أكبر للمواجهة، بمثابة "إشارات مثيرة للاهتمام".
وذكرت شقيقة الزعيم الكوري في بيان لها: "المثل الكوري: أهم ما في الحلم، هو تفسيره، لا تحقيقه. ويبدو أن الولايات المتحدة قد فسرت الوضع بطريقة تسعى فيه لطمأنة نفسها".
وكان المبعوث الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، قد أعرب عن أمله في الحصول على رد فعل إيجابي من الشمال قريبًا تجاه عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات مؤكدا أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية ستظل سارية.