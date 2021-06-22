أميرة خالد (صدى):
حذرت مدينة الملك سعود الطبية من مخاطر كثرة التعرض لأشعة الشمس على العيون، نظرًا لتسببها بمشاكل في ظفرة العين، وهي تغيرات في الأنسجة المتلحمة.
وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى ضرورة ارتداء النظارة الشمسية الجيدة الصنع، وعدم التعرض مباشرة للهواء الجاف والحار.
كما يُفضّل ارتداء قبعة قبل الخروج من المنزل نهارًا في فصل الصيف، لمنع أشعة الشمس من الوصول إلى جميع أجزاء الوجه، ولا سيما العينين، الحرص على ارتداء نظارة المياه قبل النزول للسباحة.
ويذكر أن التعرّض المفرط للشمس يؤدي إلى حروق القرنية والتسبب في أعراض مثل جفاف العين وتشوش الرؤية والشعور بالضيق.