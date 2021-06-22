نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مخاطر كثرة التعرض لأشعة الشمس على العيون

منذ ساعة
1554
1
مخاطر كثرة التعرض لأشعة الشمس على العيون

أميرة خالد (صدى):
حذرت مدينة الملك سعود الطبية من مخاطر كثرة التعرض لأشعة الشمس على العيون، نظرًا لتسببها بمشاكل في ظفرة العين، وهي تغيرات في الأنسجة المتلحمة.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى ضرورة ارتداء النظارة الشمسية الجيدة الصنع، وعدم التعرض مباشرة للهواء الجاف والحار.

كما يُفضّل ارتداء قبعة قبل الخروج من المنزل نهارًا في فصل الصيف، لمنع أشعة الشمس من الوصول إلى جميع أجزاء الوجه، ولا سيما العينين، الحرص على ارتداء نظارة المياه قبل النزول للسباحة.

ويذكر أن التعرّض المفرط للشمس يؤدي إلى حروق القرنية والتسبب في أعراض مثل جفاف العين وتشوش الرؤية والشعور بالضيق.

العيون
مدينة الملك سعود الطبية
مخاطر
اشعة الشمس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129557
منذ 7 دقائق
اوكيه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..

أخر الأخبار

رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية
رجل يخدع الناس بالتسول ويمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية
منذ 18 دقيقة 435
أضرار ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل
أضرار ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل
منذ 23 دقيقة 1558
"العيسى" يكشف عن استعداد الفتح لاستحداث فريق كرة قدم نسائي
"العيسى" يكشف عن استعداد الفتح لاستحداث فريق كرة قدم نسائي
منذ 28 دقيقة 1552
القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة
القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة
منذ 44 دقيقة 1834
بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات
بالفيديو.. حنين حسام تدخل في نوبة بكاء حادة بعد الحكم بسجنها 10 سنوات
منذ 48 دقيقة 1319
بالصور.. تشابك بالأيدي بين بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي
بالصور.. تشابك بالأيدي بين بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي
منذ 53 دقيقة 2418
غرفة أبها توفر فرصا للتوظيف والتأهيل بالشركات الوطنية 
غرفة أبها توفر فرصا للتوظيف والتأهيل بالشركات الوطنية 
منذ 58 دقيقة 1867
مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية
مستشار تعليمي يوضح أبرز 4 مهارات يجب توافرها في الأنشطة الطلابية
منذ ساعة 1938
بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية
بالفيديو.. «الأرصاد»: نشاط في الرياح على سواحل مكة والمدينة والشرقية
منذ ساعة 1811
دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح
دب يأكل شاب ويصيب آخر بعد هجومه على مجموعة من السياح
منذ ساعة 1330