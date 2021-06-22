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الشورى يطالب "الحبوب" بتمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية بالمؤسسة

منذ 24 دقيقة
1442
الشورى يطالب "الحبوب" بتمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية بالمؤسسة

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب المجلس، المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقًا لاحتياجات المؤسسة.

وأكد على المؤسسة العامة للحبوب بدراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.

ووجه المجلس، ‏‎‏‎ المؤسسة العامة للحبوب بالقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.

الشورى
«مؤسسة الحبوب»
تمكين المرأة

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أحدث التعليقات

سعد بُلع
مبروك لأسرة آل عمران ترقية ابنهم العميد تركي ويستاهل كل خير _______________
أبو عبدالله الحربي
مكاتب الاستقدام لها مكانها فقط وإجراءات تتخذ للمصلحة العامة ومصلحة المواطن أهم.. إستغلال تعب منه المواطن قرار صائب والخير قادم بئذنه تعالى 😐
برافو مستر ونش
الحمد لله على نعمة الهلال العالمي الحقيقي ومن الملعب..! وش يبغى يروح لفريق بطولاته 24 مندو تأسيسه رسمياً؟!! خليك يا ونش بالزمالك أبرك لك...
بومشعل
معقول في أحد يتقاعد مقابل أربعة رواتب عشان يحول موظف بعقد سنوي إلا أذا فيه عرووض
ابو سعود
ابو شعر مصبوغ مستقوية ومجمهره الله يهديها نزلوها واسجنوها اذا ماعندها سبب قوي

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