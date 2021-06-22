مي حلمي: أفكر في اعتزال الإعلام والابتعاد عن السوشيال ميديا

القاهرة (صدى):
أكدت الإعلامية المصرية مي حلمي، على رغبتها في الاعتزال والابتعاد عن الأضواء بعد عدة أزمات مرت بها.
وكشفت المذيعة المصرية أنها تفكر جديًا في اعتزال عملها في الإعلام، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، لافتة إلى أنها ترغب في أن تبتعد عن كل شيء يعرفه عنها الناس، قائلة: "كل ما هو تعرفه الناس لا أريده".
وأوضحت مي حلمي أنها لم تحسم رغبتها بعد: "بفكر والله يا جماعة كاتبة بفكر ماخدتش قراري لسه"، فيما كانت قد أثارت الجدل خلال شهر رمضان الماضي بعد التصريحات المتبادلة بينها وبين طليقها المطرب محمد رشاد من خلال حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بسبب حديثهما عن تفاصيل خاصة عن علاقتهما وأسباب الانفصال.