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الصحة تعاقب 40 موظفًا من الكوادر الإدارية والطبية

منذ ساعة
2089
الصحة تعاقب 40 موظفًا من الكوادر الإدارية والطبية

الرياض (صدى):
قررت وزارة الصحة معاقبة 40 موظفا من الكوادر الإدارية والطبية، وذلك بسبب مخالفات السلوك المهني، حيث تضمنت القرارات إنذار ولفت النظر.

وذكرت الصحة، أن هذه القرارات صدرت بسبب التجاوزات ضد بعض المراجعين وأيضا المخالفات السلوكية أثناء التعامل مع المستفيدين من المرافق الصحية، وفقًا لـ " اليوم ".

وأشارت أنها لن تتهاون مع أي تجاوز ضد المستفيدين وستتعامل بحزم ضد مرتكبيها.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد على أن التحورات في الفيروسات ومنها كورونا أمر متوقع، موضحا أنها بدأت بشكل مستمر ومتكرر وأغلبها غير مؤثر.

وزارة الصحة
الصحة
محمد العبدالعالي

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أحدث التعليقات

سعد بُلع
مبروك لأسرة آل عمران ترقية ابنهم العميد تركي ويستاهل كل خير _______________
أبو عبدالله الحربي
مكاتب الاستقدام لها مكانها فقط وإجراءات تتخذ للمصلحة العامة ومصلحة المواطن أهم.. إستغلال تعب منه المواطن قرار صائب والخير قادم بئذنه تعالى 😐
برافو مستر ونش
الحمد لله على نعمة الهلال العالمي الحقيقي ومن الملعب..! وش يبغى يروح لفريق بطولاته 24 مندو تأسيسه رسمياً؟!! خليك يا ونش بالزمالك أبرك لك...
بومشعل
معقول في أحد يتقاعد مقابل أربعة رواتب عشان يحول موظف بعقد سنوي إلا أذا فيه عرووض
ابو سعود
ابو شعر مصبوغ مستقوية ومجمهره الله يهديها نزلوها واسجنوها اذا ماعندها سبب قوي

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