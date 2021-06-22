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طرق طبيعية لعلاج فطريات الأظافر

منذ ساعة
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طرق طبيعية لعلاج فطريات الأظافر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر أهم أسباب وجود فطريات الأظافر هو ارتداء الأحذية المُغلقة بكثرة أو استخدام أدوات تنظيف أو تقليم الأظافر دون تعقيم أو مُشاركتها مع الغير، فضلًا عن نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم.

ويمكن علاج فطريات الأظافر من خلال قص الأظافر وبرد الأماكن السميكة منها، فذلك يقلل من الضغط على الظفر ويزيد من فرصة وصول الدواء إلى أماكن أكثر عمقًا منه، واستخدام مقص أظافر خاص لتقليم الأظافر المُصابة ولا يتم مُشاركته مع أي شخص آخر.

وأكد مختصون على ضرورة ترطيب الأظافر بالكريمات التي تحتوي على اليوريا قبل تقليمها، والمحافظة على الأظافر قصيرة وعدم تطويلها لتفادي ظهور الفطريات أو إيجاد بيئة ملائمة للفطريات بها، وتجفيف اليدين والقدمين وما بين الأصابع بشكل تام بعد الغسل بمنشفة خاصة بالشخص وخاصة بالقدمين ولا يجب مُشاركتها مع أي شخص آخر.

وأشاروا إلى ارتداء قفازات مضادة للماء من أجل حماية أظافر اليدين عند العمل في بيئة رطبة في حال الإصابة بفطريات اليدين، وارتداء أحذية ذات تهوية جيدة ومفتوحة من جهة الأصابع في حال الإصابة بفطريات القدمين، وارتداء جوارب نظيفة وجافة، فذلك يساعد على امتصاص الرطوبة خاصة في حال تعرق القدمين الشديد.

ونصحوا بعدم المشي حافي القدمين في غرف تغيير الملابس أو في حمامات السباحة أو بشكل عام لتجنب نقل الفطريات في الأصابع، استخدام المراهم والكريمات التي لا تحتاج لوصفة طبية لعلاج فطريات الأظافر وفي حال ملاحظة ظهور علامات بيضاء على أسطح الأظافر، يمكن برد الأظافر ونقعها في الماء، ومن ثم تجفيفها بالمنشفة الخاصة ووضع المستحضر الطبي عليها.

 

 

طرق طبيعية
نصائح صحية
فطريات الأظافر

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ابو محمد 😎 ✍️
ادبوهم ..
زمن الهدوءء
نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية واعوذ بالله من ميتت السوء ومن مصارع السوء ومن موت الغفله واسأل الله ان لا يتوفاني الا وهو...
ابو محمد 😎 ✍️
سلتحووه وباالخيزران خيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. لا تبشره باالخير ..
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ربنا يعين على تقلب الاجواء الحاره ..

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