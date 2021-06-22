تويوتا تكشف عن مواصفات "تندرا" 2022

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة تويوتا اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن بعض الصور التشويقية للنسخة العملاقة تندرا 2022.
وظهرت السيارة تندرا 2022 بتصميم خارجي ثنائي الكابينة رباعي الأبواب، مع صندوق خلفي متعدد الاستخدامات.
وترتكز على عجلات كبيرة مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد باللون الأسود الغير لامع، مع أقواس نصف دائرية تزين أعلى منطقة العجلات.
وتوقع الخبراء اعتماد السيارة على محرك سداسي الاسطوانات بسعة 5700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 381 حصان مع 544 نيوتن/متر من عزم الدوران.
كما توقع الخبراء أيضا أن تحصل هذه السيارة العملاقة على محرك النسخة لاندكروزر المميزة، و التي تستمد قوتها من محرك V6 بسعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 4.9 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 650 نيوتن/متر.