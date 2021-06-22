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كشتة لمجموعة من الطلاب قبل 43 عام
منذ 29 دقيقة
731
1
(صدى):
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الطلاب
كشتة
خبر في صورة
صورة معبرة
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129551
منذ دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ..
.. ذكريات ليتها ترجع ماباالعمر كانا .... يازمان الزمااان ..
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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذكريات ليتها ترجع ماباالعمر كانا .... يازمان الزمااان ..
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هههههههههههههههههههههههه بغيت الصدق بس جتني دوخه
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