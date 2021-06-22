الصحة العالمية: الالتهابات الفطرية تسبب العفن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن بعض الالتهابات الفطرية قد تعود إلى الخمائر والبعض الآخر إلى العفن
وذكرت الصحة العالمية أنه يمكن أن يسبب العفن عدوى مثل داء "الفطريات السوداء" وداء "الرشاشيات" الذي يسببه نوع آخر من الفطريات، وفقًا لقناة " العربية ".
وأضافت أن العدوى الناجمة عن الخمائر (Yeasts) مثل المبيضات (Candida) يمكن أن تتسبب في حدوث التهابات في مجرى الدم وقد تسبب أحيانًا مرض القلاع الأبيض.
وأكدت المنظمة على أن هذه الخمائر والعفن توجد بشكل شائع في البيئة ولكنها تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل مرضى السكري أو السرطان، أو أولئك الذين يستخدمون أدوية معينة لفترات طويلة.
وشددت المنظمة على ضرورة التقليل وعدم الإفراط في استخدام أدوية الكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية.
وأشارت إلى ضرورة تنظيف وتعقيم المعدات الطبية الحيوية بشكل صحيح، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي والقسطرة الوريدية.