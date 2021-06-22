"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (46.178.076) ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد (133) مزارعاً، وبهذا يكون إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (140.368.451) ريال لعدد (469) مزارع بكمية (109.096) طن.
يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وتحث المؤسسة المزارعين على أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.