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"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

منذ 37 دقيقة
1717
"العامة للحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة العامة للحبوب  بصرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وقد بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (46.178.076) ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد (133) مزارعاً، وبهذا يكون إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (140.368.451) ريال لعدد (469) مزارع بكمية (109.096) طن.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وتحث المؤسسة المزارعين على أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

المؤسسة العامة للحبوب
مستحقات
محصولي
مزارعي القمح المحلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
طلاب الزمن الجميل .
Zoolعالمي
من يشهد للعروس غير امها
Zoolعالمي
اذا جلدهم العالمي واخذ البطوله قالو غير مهمه ههههههههههههههههههههههههه يعني حتى الالقاب سرقوها ما يسرقون بطولات كاس اسياء بكبره زرفوه مدفوع الثمن يبقى الوضيع...
مهجد الطووواقي
واضح ان صفقة تاليسكا تأكل وتشرب مع الطواقي الى الان ( من حر مايونسون ) ياخي من حصل شئ يستاهله وش محرق رزكم هههههههههههههههههههههههههههاي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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