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بالفيديو.. فيلم «الرحلة» يبدأ عرضه الأول في المملكة و8 دول عربية

منذ 32 دقيقة
1622
بالفيديو.. فيلم «الرحلة» يبدأ عرضه الأول في المملكة و8 دول عربية

الرياض (صدى):
بدأ عرض فيلم "الرحلة" وهو أول فيلم أنيميشن سعودي ياباني، بجميع صالات السينما في المملكة، الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، قطر، العراق، مصر ولبنان.

ويعد فيلم الرسوم المتحركة "الرحلة" بتقنية 4DX، هو أول تعاون سعودي- ياباني؛ حيث تنتمي قصته إلى "الفانتازيا"، الذي تدور أحداثه المتخيّلة في شبه الجزيرة العربية، حول "أوس" الذي عاش طفولة صعبة، لكن إيمانه بالمعجزات صنع منه بطلاً، يبذل كل ما بوسعه للدفاع عن مدينته ومن يحبهم، فيضطر مع رفاقه لخوض معركةٍ ملحمية.

وفي السياق نفسه، قال أحد المشاهدين المصريين أن المملكة بشكل عام لديها اهتمام كبير جدا بصناعة الرسوم المتحركة سواء أنتجت مع اليابان أو مصر، مبديًا إعجابه بفيلم "الرحلة"، فيما أكد مشاهد آخر على أهمية خوض صناعة الرسوم المتحركة في المملكة لهذه التجربة متمنيًا لها النجاح، بحسب تقرير "الإخبارية" .

ومن الجدير بالذكر، أنه يتوفر الفيلم باللغتين العربية واليابانية، كما أنه من إنتاج شركة "مانغا"، واستوديو "توئي أنيميشن" في اليابان، فيما تم العمل على تنفيذه بين الرياض وطوكيو، بجهود فريق تجاوز عدده الـ300 شخص، بإدارة شيزونو كوبون، مخرج سلسلة أفلام "المحقق كونان" الشهيرة، و"جودزيلا"، وتم تدريب كوادر سعودية متخصصة في مجال فن الـ "أنيميشن".

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رسوم متحركة
أنيميشن
صالات السينما
العرض الأول
فيلم الرحلة

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
طلاب الزمن الجميل .
Zoolعالمي
من يشهد للعروس غير امها
Zoolعالمي
اذا جلدهم العالمي واخذ البطوله قالو غير مهمه ههههههههههههههههههههههههه يعني حتى الالقاب سرقوها ما يسرقون بطولات كاس اسياء بكبره زرفوه مدفوع الثمن يبقى الوضيع...
مهجد الطووواقي
واضح ان صفقة تاليسكا تأكل وتشرب مع الطواقي الى الان ( من حر مايونسون ) ياخي من حصل شئ يستاهله وش محرق رزكم هههههههههههههههههههههههههههاي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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