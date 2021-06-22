بالصور.. اقتحام فتاة لملعب مباراة بلجيكا وفنلندا للترويج لعملة رقمية

موسكو (صدى):
اقتحمت فتاة لملعب غازبروم بسان بطرسبورغ الروسية، أثناء مباراة منتخب بلجيكا أمام منتخب فنلندا في نهائيات أمم أوروبا 2020؛ حيث كانت تلبس قميصا يشير لعملة رقمية مشفرة.
واقتربت الفتاة من منتصف الملعب قبل أن تتدخل قوات الأمن الروسية لإمساكها وإخراجها من الملعب، ولم يؤثر ذلك على المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا 2-0 وتصدرها بالعلامة الكاملة فيما أنهى منتخب فنلندا في المركز الثالث وينتظر نتائج باقي المجموعات.
وكان قميص الفتاة مكتوبا عليه اسم موقِع لعملة رقمية مشفرة منافسة للعملة الرقمية الشهيرة بيتكوين؛ حيث تتنافس بضع عملات رقمية في المدة الأخيرة على جذب العملاء، وبجانب العملة الشهيرة بيتكوين ظهرت عملات أخرى تنافسها في السوق العالمية الجديدة للنقود الرقمية المشفرة.