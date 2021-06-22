بالصور.. عروس وزوجها يدعمان والدتها المصابة بالسرطان بحلاقة رأسهما

مانيلا (صدى):
أقدم زوجان من الفلبين، على حلق رأسهما في حفل زفافهما بدلاً من المشاركة في أول رقصة في الحفل، وذلك تضامنًا مع والدة العروس التي تعاني من مرض السرطان.
وبدأت العروس بخطاب قبل أن يجلس زوجها الجديد على كرسي أمامها وقالت: "يعتقد والداي أننا سنقوم برقصة تقليدية" مضيفة:"فسنحلق رؤوسنا من أجل السرطان، ومهما كان المال الذي تضعه أمامنا، فسوف نتبرع به الليلة".
وظهرت العروس وهي تحلق رأس زوجها ثم جلست زوجته على الكرسي بينما يحلق زوجها شعرها وهي تقول لوالدتها: "نحبك كثيراً ونريد أن نتضامن معك" ثم تنضم امرأة مسنة ترتدي اللون الوردي إلى الزوجين حديثي الحلاقة على خشبة المسرح أثناء تعانقهما.