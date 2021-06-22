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بالصور.. عروس وزوجها يدعمان والدتها المصابة بالسرطان بحلاقة رأسهما

منذ 56 دقيقة
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بالصور.. عروس وزوجها يدعمان والدتها المصابة بالسرطان بحلاقة رأسهما

مانيلا (صدى):
أقدم زوجان من الفلبين، على حلق رأسهما في حفل زفافهما بدلاً من المشاركة في أول رقصة في الحفل، وذلك تضامنًا مع والدة العروس التي تعاني من مرض السرطان.

وبدأت العروس بخطاب قبل أن يجلس زوجها الجديد على كرسي أمامها وقالت: "يعتقد والداي أننا سنقوم برقصة تقليدية" مضيفة:"فسنحلق رؤوسنا من أجل السرطان، ومهما كان المال الذي تضعه أمامنا، فسوف نتبرع به الليلة".

وظهرت العروس وهي تحلق رأس زوجها ثم جلست زوجته على الكرسي بينما يحلق زوجها شعرها وهي تقول لوالدتها: "نحبك كثيراً ونريد أن نتضامن معك" ثم تنضم امرأة مسنة ترتدي اللون الوردي إلى الزوجين حديثي الحلاقة على خشبة المسرح أثناء تعانقهما.

السرطان
الفلبين
عروس
حفل زفاف
حلاقة

التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 80993
منذ 7 دقائق
الله المستعان

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الله * يحفظك *يَا *وَلِي * العهد * بمشيئته *وَ *قوّته *وَ *حَوله✍🏻 يَا *الأمير...
Zoolعالمي
ولا تنسى يا د محمد وانت داخل على اليوتيوب تكتب حمار اسياء وستعرف القصه بكل بساطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه بغيت الصدق بس جتني دوخه
قرم
هذا زوجها ولا ابوها!!!! حرام عليك يا ديانا صحيح الحب اعمى
ابو بدر الهلالي المدريدي ورابع العالم من المليعب
شكراً للاعبكم القدير والجميل فهد الوعيل ( كب العشا وقال الحقيقة بالصوت والصورة يا بنو قرنبع وأول بطولة على مستوى المملكة كدوري وكسبها عمكم...

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