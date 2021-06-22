ديانا كرزون تستقبل مولودتهما الأولى

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلن أمس الاثنين، معاذ العمرى ، زوج النجمة الأردنية ديانا كرزون، عن استقبال مولودتهما الأولى.
وشارك معاذ العمرى متابعيه عبر حسابه بـ "انستجرام" صورته مع ديانا كرزون وكتب معلقا عليها قائلا: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، ألف الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية.. ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان".
وتلقى معاذ العمرى وديانا العديد من عبارات التهاني لقدوم مولودتهما الأولى، وتمنى أصدقاء ديانا والعمري لهما حياة سعيدة.