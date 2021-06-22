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ديانا كرزون تستقبل مولودتهما الأولى

منذ ساعة
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ديانا كرزون تستقبل مولودتهما الأولى

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلن أمس الاثنين، معاذ العمرى ، زوج النجمة الأردنية ديانا كرزون، عن استقبال مولودتهما الأولى.

وشارك معاذ العمرى متابعيه عبر حسابه بـ "انستجرام" صورته مع ديانا كرزون وكتب معلقا عليها قائلا: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، ألف الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية.. ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان".

وتلقى معاذ العمرى وديانا العديد من عبارات التهاني لقدوم مولودتهما الأولى، وتمنى أصدقاء ديانا والعمري لهما حياة سعيدة.

ديانا كرزون
مولودة
معاذ العمري

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 66
منذ 4 دقائق
هذا زوجها ولا ابوها!!!!
حرام عليك يا ديانا
صحيح الحب اعمى

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الله * يحفظك *يَا *وَلِي * العهد * بمشيئته *وَ *قوّته *وَ *حَوله✍🏻 يَا *الأمير...
Zoolعالمي
ولا تنسى يا د محمد وانت داخل على اليوتيوب تكتب حمار اسياء وستعرف القصه بكل بساطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه بغيت الصدق بس جتني دوخه
قرم
هذا زوجها ولا ابوها!!!! حرام عليك يا ديانا صحيح الحب اعمى
ابو بدر الهلالي المدريدي ورابع العالم من المليعب
شكراً للاعبكم القدير والجميل فهد الوعيل ( كب العشا وقال الحقيقة بالصوت والصورة يا بنو قرنبع وأول بطولة على مستوى المملكة كدوري وكسبها عمكم...

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