بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن طائرة

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين سيدتين داخل طائرة برحلة على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.
وأصدرت مصر للطيران بيان تضمن: "تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ’تويتر‘ اليوم مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين سيدتين علي متن إحدى الطائرات وتدخل أمن الرحلة لفضها وتم الزعم بأن هذه الواقعة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران".
وأضافت الشركة: "تؤكد مصر للطيران أنه بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بمصر للطيران مطلقا حيث أنها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير مصرية في إحدى رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي".