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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن طائرة

منذ 51 دقيقة
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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن طائرة

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين سيدتين داخل طائرة برحلة على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.

وأصدرت مصر للطيران بيان تضمن: "تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ’تويتر‘ اليوم مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين سيدتين علي متن إحدى الطائرات وتدخل أمن الرحلة لفضها وتم الزعم بأن هذه الواقعة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران".

وأضافت الشركة: "تؤكد مصر للطيران أنه بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بمصر للطيران مطلقا حيث أنها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير مصرية في إحدى رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي".

مشاجرة
مصر للطيران
متن طائرة
سيدتين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129550
منذ 6 دقائق
لا يهم على اي طيران ، ليتكم طشيتوهن من الإميرجنسي دوور ، يتخانقن في الفضاء حتى ينزلن باالأرض ..

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الله * يحفظك *يَا *وَلِي * العهد * بمشيئته *وَ *قوّته *وَ *حَوله✍🏻 يَا *الأمير...
Zoolعالمي
ولا تنسى يا د محمد وانت داخل على اليوتيوب تكتب حمار اسياء وستعرف القصه بكل بساطه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه بغيت الصدق بس جتني دوخه
قرم
هذا زوجها ولا ابوها!!!! حرام عليك يا ديانا صحيح الحب اعمى
ابو بدر الهلالي المدريدي ورابع العالم من المليعب
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