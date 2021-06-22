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كيفية كشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة قبل الشراء

منذ ساعة
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كيفية كشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة قبل الشراء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتلاعب بعض مالكي السيارات في عداد السيارة المستعملة قبل بيعها لإخفاء استهلاك السيارة الحقيقي لرفع سعر بيعها؛ حيث قال نادي السيارات ADAC الألماني أنه يمكن للمحتالين تزييف عدادات السرعة للسيارات الحديثة بطرق مختلفة.

وأوضح النادي أنه على سبيل المثال عبر مقبس OBD2 أو عبر موصل تشخيص عداد السرعة أو مباشرة عبر رقاقة ذاكرة عداد السرعة، لافتًا إلى أنه يتم عبر هذا المقبس الدخول إلى عمق نظام التشغيل في السيارة والتلاعب بأي إعدادات فيه، يذكر أن الأمر هنا لا يتعلق بقراءات العداد وتغيير الذاكرة التي تسجلها فقط، بل تطال أيضاً الأرقام المسجلة على أنظمة التحكم الأخرى لجعل عملية الإحتيال معقولة.

وكشف الخبراء الألمان، أنه إذا كان عداد السيارة ميكانيكياً، فإن عملية التلاعب تكون أسهل ولا تحتاج إلى تقنيات معقدة، بل فقط إلى مفك براغ مع قليل من الخبرة للتلاعب في العداد لخفض أرقامه الحقيقية، كما أوصوا بضرورة التحقق من فواتير الإصلاح، والتقارير المتعلقة بالسيارة، وخاصة التي تنص على المسافة المقطوعة بالكيلومترات، والتحقق من الإدخالات في كتيب الفحص ومرات تغيير الزيت.

وتعد من الدلائل الهامة على التلاعب بالعداد، الكسوة الداخلية للسيارة والتمزقات الموجودة فيها، فعلامات الاستخدام الكثيف على المقاعد ومقود القيادة أو الدوّاسات يمكن أن تكون مؤشرات هامة على حالة السيارة، أكثر من مجرد فحص الجسم الخارجي لها أو حالة الأجزاء الميكانيكية، فضلًا عن فحص لوحة العدادات للتأكد من أن الغطاء السفلي للوحة العدادات في السيارة محكم الإغلاق وأن أياً من براغيه غير مفقود أو محلول جزئياً أو يظهر عليه أي نوع من أنواع التلف أو أي تغييرات في شكله.

 

سيارات
السيارة المستعملة
عداد السيارة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129549
منذ 9 دقائق
طيب ..

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أحدث التعليقات

الحربي
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Zoolعالمي
ولا تنسى يا د محمد وانت داخل على اليوتيوب تكتب حمار اسياء وستعرف القصه بكل بساطه
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هههههههههههههههههههههههه بغيت الصدق بس جتني دوخه
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