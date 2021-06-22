النفط يرتفع ليصل إلى أعلى مستوياته للمرة الأولى منذ عامين

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوياتها بعدما كسر سعر خام برنت سقف 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وسط مؤشرات على تضييق سريع في السوق.
وصعدت العقود الآجلة في لندن فوق هذا المستوى في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9٪ في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع في أربعة أسابيع.
وزاد سعر خام برنت بأكثر من 40٪ هذا العام، حيث أن الانتعاش القوي من الوباء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا يدعم زيادة استهلاك الوقود، على الرغم من أن عودة الفيروس في أجزاء من آسيا تذكير بأن التعافي سيكون غير متساو.
وكشفت شركة Genscape أن المخزونات في مركز التخزين الأمريكي الرئيسي في كوشينغ انخفضت مرة أخرى الأسبوع الماضي من أدنى مستوى منذ مارس 2020.