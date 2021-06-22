نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تجربة بسيطة للتأكد من أن هاتفك لايتنصت عليك

منذ 41 دقيقة
1728
تجربة بسيطة للتأكد من أن هاتفك لايتنصت عليك

وكالات (صدى):
لاحظ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنهم عندما يتحدثون مع شخص على عنصر معين يجدوا إعلان لهذا العنصر في وقتها، حيث يعتقدون أن هاتفهم الذكي "يستمع" لمحادثاتهم الخاصة.

ويفصح البعض منا عن معلوماتنا لمجموعة واسعة من مواقع الويب والتطبيقات. ونقوم بذلك عندما نمنحها أذونات معينة، أو نسمح "لملفات تعريف الارتباط" بتتبع أنشطتنا.

وتتيح ملفات تعريف الارتباط لتسجيل الدخول حفظ تفاصيل العملية حتى لا تضطر إلى إعادة إدخالها في كل مرة.

ويتم إنشاء ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية بواسطة مجالات خارجية للموقع الذي تزوره. وغالبا ما تكون الجهة الخارجية شركة تسويق في شراكة مع موقع ويب أو تطبيق الطرف الأول.

وسيستضيف إعلانات المسوّق ويمنحه حق الوصول إلى البيانات التي يجمعها منك حيث تسعى هذه الشركات باستمرار إلى قياس شعبية منتجاتها وكيف يختلف ذلك بناء على عوامل مثل عمر العميل والجنس والطول والوزن والوظيفة والهوايات.

ويذكر أن هناك العديد من تقنيات التعلم الآلي في الذكاء الاصطناعي (AI) التي تساعد الأنظمة على تصفية بياناتك وتحليلها، مثل تجميع البيانات والتصنيف والربط والتعلم المعزز (RL).

وهناك تجربة بسيطة يمكنك تطبيقها : انتقل إلى إعدادات هاتفك وقم بتقييد الوصول إلى الميكروفون لجميع تطبيقاتك. اختر منتجا تعرف أنك لم تبحث عنه في أي من أجهزتك وتحدث عنه بصوت عال مع شخص آخر.

تأكد من تكرار هذه العملية عدة مرات. إذا كنت ما تزال لا تحصل على أي إعلانات مستهدفة في غضون الأيام القليلة المقبلة، فهذا يشير إلى أن هاتفك لا "يستمع" إليك.

 

مواقع التواصل
الهاتف
إعلانات
الذكاء الاصطناعي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
ألف مبروووك ومنها لأعلى بإذن الله
faeiz1122
والله مالتنك غير انت واللي معاك يالهراج يوم قال التصريح تناقلت تصريحه ولكم كم حلقه تتناقشون فيه والأن يوم اكلها على وجهه قلت اللي...
ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق

أخر الأخبار

النفط يرتفع ليصل إلى أعلى مستوياته للمرة الأولى منذ عامين
النفط يرتفع ليصل إلى أعلى مستوياته للمرة الأولى منذ عامين
منذ 11 دقيقة 1251
بالفيديو.. العميد علي كردي يروي تفاصيل دفاع الجندي السعودي بروحه عن فلسطين عام 1948
بالفيديو.. العميد علي كردي يروي تفاصيل دفاع الجندي السعودي بروحه عن فلسطين عام 1948
منذ 21 دقيقة 1403
"المواصفات السعودية" تحدد 5 مبررات يشترط توافرها لوضع المطبات الصناعية
"المواصفات السعودية" تحدد 5 مبررات يشترط توافرها لوضع المطبات الصناعية
منذ 31 دقيقة 1642
تجربة بسيطة للتأكد من أن هاتفك لايتنصت عليك
تجربة بسيطة للتأكد من أن هاتفك لايتنصت عليك
منذ 41 دقيقة 1728
سوق شعبي في أبها عام 1401 هـ
سوق شعبي في أبها عام 1401 هـ
منذ 55 دقيقة 634
فنانة مصرية تواجه اتهامات بالشذوذ بسبب مقطع مع ابنها
فنانة مصرية تواجه اتهامات بالشذوذ بسبب مقطع مع ابنها
منذ 58 دقيقة 1453
44 وظيفة شاغرة في شركة "إمداد الخبرات" بعدة مناطق
44 وظيفة شاغرة في شركة "إمداد الخبرات" بعدة مناطق
منذ ساعة 1679
نسرين طافش: "أهم شيء بمواصفات شريكي يحب الأطفال"
نسرين طافش: "أهم شيء بمواصفات شريكي يحب الأطفال"
منذ ساعة 905
سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة"
سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة"
منذ ساعة 2145
نصائح من "مدينة الملك فهد الطبية" لتجنب مرضى نقص المناعة الإصابة بالعدوى
نصائح من "مدينة الملك فهد الطبية" لتجنب مرضى نقص المناعة الإصابة بالعدوى
منذ ساعة 1834