تجربة بسيطة للتأكد من أن هاتفك لايتنصت عليك

وكالات (صدى):
لاحظ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنهم عندما يتحدثون مع شخص على عنصر معين يجدوا إعلان لهذا العنصر في وقتها، حيث يعتقدون أن هاتفهم الذكي "يستمع" لمحادثاتهم الخاصة.
ويفصح البعض منا عن معلوماتنا لمجموعة واسعة من مواقع الويب والتطبيقات. ونقوم بذلك عندما نمنحها أذونات معينة، أو نسمح "لملفات تعريف الارتباط" بتتبع أنشطتنا.
وتتيح ملفات تعريف الارتباط لتسجيل الدخول حفظ تفاصيل العملية حتى لا تضطر إلى إعادة إدخالها في كل مرة.
ويتم إنشاء ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية بواسطة مجالات خارجية للموقع الذي تزوره. وغالبا ما تكون الجهة الخارجية شركة تسويق في شراكة مع موقع ويب أو تطبيق الطرف الأول.
وسيستضيف إعلانات المسوّق ويمنحه حق الوصول إلى البيانات التي يجمعها منك حيث تسعى هذه الشركات باستمرار إلى قياس شعبية منتجاتها وكيف يختلف ذلك بناء على عوامل مثل عمر العميل والجنس والطول والوزن والوظيفة والهوايات.
ويذكر أن هناك العديد من تقنيات التعلم الآلي في الذكاء الاصطناعي (AI) التي تساعد الأنظمة على تصفية بياناتك وتحليلها، مثل تجميع البيانات والتصنيف والربط والتعلم المعزز (RL).
وهناك تجربة بسيطة يمكنك تطبيقها : انتقل إلى إعدادات هاتفك وقم بتقييد الوصول إلى الميكروفون لجميع تطبيقاتك. اختر منتجا تعرف أنك لم تبحث عنه في أي من أجهزتك وتحدث عنه بصوت عال مع شخص آخر.
تأكد من تكرار هذه العملية عدة مرات. إذا كنت ما تزال لا تحصل على أي إعلانات مستهدفة في غضون الأيام القليلة المقبلة، فهذا يشير إلى أن هاتفك لا "يستمع" إليك.