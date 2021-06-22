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سوق شعبي في أبها عام 1401 هـ

منذ 55 دقيقة
634
سوق شعبي في أبها عام 1401 هـ

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
ألف مبروووك ومنها لأعلى بإذن الله
faeiz1122
والله مالتنك غير انت واللي معاك يالهراج يوم قال التصريح تناقلت تصريحه ولكم كم حلقه تتناقشون فيه والأن يوم اكلها على وجهه قلت اللي...
ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق

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