فنانة مصرية تواجه اتهامات بالشذوذ بسبب مقطع مع ابنها

القاهرة (صدى):
تسبب مقطع فيديو نشرته الفنانة المصرية هيدي كرم مع ابنها، في إثارة جدل واسع، في الساعات الماضية، إذ وصلت الانتقادات لحد اتهامها بـ "الشذوذ".
ومن جانبها أعربت هيدي كرم عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له بعد نشرها مقطع مع ابنها وهما يمارسان الرياضة.
وقالت هيدي كرم في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، إن ابنها عمره 21 عامًا، يحب ممارسة الرياضة، ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط.
وأوضحت أنها قامت بتوثيق تلك اللحظة التي وصفتها بـ "العفوية"، وشاركتها مع جمهورها، لتتفاجأ بسيل من الانتقادات والهجوم ضدها، قائلة: "زعلانة أن فرحتي بابني وبنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم".