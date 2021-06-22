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فنانة مصرية تواجه اتهامات بالشذوذ بسبب مقطع مع ابنها

منذ ساعة
1564
فنانة مصرية تواجه اتهامات بالشذوذ بسبب مقطع مع ابنها

القاهرة (صدى):
تسبب مقطع فيديو نشرته الفنانة المصرية هيدي كرم مع ابنها، في إثارة جدل واسع، في الساعات الماضية، إذ وصلت الانتقادات لحد اتهامها بـ "الشذوذ".

ومن جانبها أعربت هيدي كرم عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له بعد نشرها مقطع مع ابنها وهما يمارسان الرياضة.

وقالت هيدي كرم في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، إن ابنها عمره 21 عامًا، يحب ممارسة الرياضة، ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط.

وأوضحت أنها قامت بتوثيق تلك اللحظة التي وصفتها بـ "العفوية"، وشاركتها مع جمهورها، لتتفاجأ بسيل من الانتقادات والهجوم ضدها، قائلة: "زعلانة أن فرحتي بابني وبنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم".

مصر
الشذوذ
هيدي كرم

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
ألف مبروووك ومنها لأعلى بإذن الله
faeiz1122
والله مالتنك غير انت واللي معاك يالهراج يوم قال التصريح تناقلت تصريحه ولكم كم حلقه تتناقشون فيه والأن يوم اكلها على وجهه قلت اللي...
ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق

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