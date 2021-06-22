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سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة"

منذ 8 دقائق
1275
سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة"

نايف السالم (صدى):
تحدث الإعلامي سبأ باهبري، عن تجربته في السفر للخارج، في ظل الإجراءات المتبعة تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا.

وقال باهبري: "عدت من رحلة خارجية اضطرارية وحصيلة تجربتي هي أن السفر في ظل جائحة كورونا محدود المتعة".

وأضاف: "إجراءات ما قبل السفر مملة، والمطارات شبه خالية، والطائرات ممتلئة، وطوال الرحلة عليك ارتداء الكمامة".

وأشار إلى أن معظم أماكن الترفيه "شبه مشلولة ولم تستعد عافيتها بعد" على حد قوله، مضيفًا: "هذه تجربتي ربما كان غيري أفضل حظا".

ولاقت تجربة باهبري تفاعلا كبيرا، حيث رأى البعض أنه من الأفضل تأجيل السفر إلا للضرورة لحين عودة الحياة لطبيعتها، والاكتفاء بالسياحة الداخلية في المملكة.

كورونا
السفر
الاجراءات الاحترازية
سبأ باهبري

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ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشفي المصابين ويرحم من توفى
أبو كنان
يستاهل القتل

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