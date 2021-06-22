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نصائح من "مدينة الملك فهد الطبية" لتجنب مرضى نقص المناعة الإصابة بالعدوى

منذ 12 دقيقة
1282
نصائح من "مدينة الملك فهد الطبية" لتجنب مرضى نقص المناعة الإصابة بالعدوى

الرياض (صدى):
نصحت مدينة الملك فهد الطبية، المصابين بأمراض نقص المناعة الأولية، بعدة خطوات لتجنب الإصابة بالعدوى والمرض، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وتمثلت النصائح في تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

كما نصحت بأخذ قسط كاف من النوم يومية، والابتعاد عن اجهاد النفس والتوتر، وممارسة النشاط البدني المناسب بعد مراجعة الطبيب، والابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد أو الالتهابات الأخرى وتجنب الزحام، واستشارة الطبيب عن اللقاحات والتطعيمات اللازمة.

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن اضطرابات نقص المناعة تشمل 3 أقسام وهي: نقص الأجسام المضادة - وخلل المناعة الخلوي - اضطرابات المناعة الفطرية.

مدينة الملك فهد الطبية
نظام غذائي
غسل اليدين
نقص المناعة الأولية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشفي المصابين ويرحم من توفى
أبو كنان
يستاهل القتل

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