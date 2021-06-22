فتح باب التوظيف لحديثي التخرج في الشركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها الإدارية بمدينة الرياض، للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج.
ويشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة، وحاصل على درجة دبلوم تخصص سكرتارية لوظيفة مساعد تنفيذي.
وفيما يلي التخصصات المطلوبة:
- المحاسبة (Accounting)
- الهندسة الصناعية (Industrial Engineering)
- الموارد البشرية (HR)
- تقنية المعلومات (IT)
- علوم الحاسب (CS)
- العلوم الإكتوارية (Actuarial Science)
- الرياضيات (Mathematics)
- الإحصاء (Statistics)
- نظم المعلومات الإدارية (MIS)
- الهندسة (Engineering)
- دبلوم السكرتارية (Secretarial)
ويتم التقديم اختيار التخصص أو الوظيفة المناسبة على الرابط .