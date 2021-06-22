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فتح باب التوظيف لحديثي التخرج في الشركة التعاونية للتأمين

منذ 26 دقيقة
1431
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فتح باب التوظيف لحديثي التخرج في الشركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها الإدارية بمدينة الرياض، للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج.

ويشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة، وحاصل على درجة دبلوم تخصص سكرتارية لوظيفة مساعد تنفيذي.

وفيما يلي التخصصات المطلوبة:

- المحاسبة (Accounting)

- الهندسة الصناعية (Industrial Engineering)

- الموارد البشرية (HR)

- تقنية المعلومات (IT)

- علوم الحاسب (CS)

- العلوم الإكتوارية (Actuarial Science)

- الرياضيات (Mathematics)

- الإحصاء (Statistics)

- نظم المعلومات الإدارية (MIS)

- الهندسة (Engineering)

- دبلوم السكرتارية (Secretarial)

ويتم التقديم اختيار التخصص أو الوظيفة المناسبة على الرابط .

وظائف
الرياض
المملكة
الشركة التعاونية للتأمين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50805
منذ 12 دقيقة
في الرياض فقط

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أحدث التعليقات

ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشفي المصابين ويرحم من توفى
أبو كنان
يستاهل القتل

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