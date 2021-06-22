أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.46637، العملة مقابل الريال الواحد 0.22390
- الدولار: 3.75041، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
- درهم إماراتي: 1.02108، مقابل الريال الواحد 0.97936
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.65938
- دينار أردني: 5.28978، مقابل الريال الواحد 0.18905
- دينار كويتي: 12.44607 مقابل الريال الواحد 0.08035
- دينار بحريني: 9.94877، مقابل الريال الواحد 0.10052
- الريال القطري: 1.03005، مقابل الريال الواحد 0.97083
-الدرهم المغربي: 0.42095 مقابل الريال الواحد 2.37558
- الجنيه المصري: 0.23955، مقابل الريال الواحد 4.17453