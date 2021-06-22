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أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الريال

منذ 51 دقيقة
1511
أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.46637، العملة مقابل الريال الواحد 0.22390

- الدولار: 3.75041، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

- درهم إماراتي: 1.02108، مقابل الريال الواحد 0.97936

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.65938

- دينار أردني: 5.28978، مقابل الريال الواحد 0.18905

- دينار كويتي: 12.44607 مقابل الريال الواحد 0.08035

- دينار بحريني: 9.94877، مقابل الريال الواحد 0.10052

- الريال القطري: 1.03005، مقابل الريال الواحد 0.97083

-الدرهم المغربي: 0.42095 مقابل الريال الواحد 2.37558

- الجنيه المصري: 0.23955، مقابل الريال الواحد 4.17453

المملكة
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الريال
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أحدث التعليقات

ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشفي المصابين ويرحم من توفى
أبو كنان
يستاهل القتل

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