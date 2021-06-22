نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
1576
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الجنوبي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشفي المصابين ويرحم من توفى
أبو كنان
يستاهل القتل

أخر الأخبار

سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة"
سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة"
منذ 7 دقائق 1260
نصائح من "مدينة الملك فهد الطبية" لتجنب مرضى نقص المناعة الإصابة بالعدوى
نصائح من "مدينة الملك فهد الطبية" لتجنب مرضى نقص المناعة الإصابة بالعدوى
منذ 12 دقيقة 1279
فتح باب التوظيف لحديثي التخرج في الشركة التعاونية للتأمين
فتح باب التوظيف لحديثي التخرج في الشركة التعاونية للتأمين
منذ 26 دقيقة 1429
توقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار العام المقبل
توقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ 41 دقيقة 1554
أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الريال
أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الريال
منذ 51 دقيقة 1508
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1661
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1576
اتهام مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال
اتهام مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال
منذ ساعة 613
استشاري: التلاعب في طب الأسنان التجميلي "أدهى وأمر"
استشاري: التلاعب في طب الأسنان التجميلي "أدهى وأمر"
منذ ساعة 2127
6 وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بهيئة المحاسبين في الرياض
6 وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بهيئة المحاسبين في الرياض
منذ ساعتين 1811