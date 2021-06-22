اتهام مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال

القاهرة (صدى):
كشف عدد من عارضي الأزياء الرجال في مصر، عن تعرضهم للتحرش من قبل مصمم أزياء شهير، فيما ظهرت شهادة أخرى من فتاة زعمت تعرضها للتحرش على يده أيضا.
وروى موديل شاب يدعى "عمر الشريف" تعرضه للتحرش على يد المصمم "م. ك"، ونشر صورا، تدعم الاتهامات التي وجهها له.
وفي أعقاب ذلك خرجت فتاة كاشفة عن تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل نفس مصمم الأزياء الشهير، ودعت كل الرجال الذين تحرش بهم من قبل للحديث عن فضائحه.
وأفاد عارضو الأزياء أن المصمم يستغل شهرته وحاجتهم إليه، ويبدأ في طلب صور دون ملابس، إضافة إلى التحرش اللفظي عبر المحادثات.