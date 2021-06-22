نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اتهام مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال

منذ ساعة
687
1
اتهام مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال

القاهرة (صدى):
كشف عدد من عارضي الأزياء الرجال في مصر، عن تعرضهم للتحرش من قبل مصمم أزياء شهير، فيما ظهرت شهادة أخرى من فتاة زعمت تعرضها للتحرش على يده أيضا.

وروى موديل شاب يدعى "عمر الشريف" تعرضه للتحرش على يد المصمم "م. ك"، ونشر صورا، تدعم الاتهامات التي وجهها له.

وفي أعقاب ذلك خرجت فتاة كاشفة عن تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل نفس مصمم الأزياء الشهير، ودعت كل الرجال الذين تحرش بهم من قبل للحديث عن فضائحه.

وأفاد عارضو الأزياء أن المصمم يستغل شهرته وحاجتهم إليه، ويبدأ في طلب صور دون ملابس، إضافة إلى التحرش اللفظي عبر المحادثات.

مصر
جريمة
التحرش
مصمم ازياء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50805
منذ 10 دقائق
يعني المصمم خرونق

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
العلاج لهذه الفئه اجلاسه على الخازوق
أبو كنان
10 سنوات زواج و4 أطفال وفي النهاية غدر وقتل ! قتلك الله يا مجرمة
ابو عمار
يعني المصمم خرونق
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشفي المصابين ويرحم من توفى
أبو كنان
يستاهل القتل

أخر الأخبار

سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة"
سبأ باهبري: "السفر في ظل كورونا محدود المتعة"
منذ 16 دقيقة 1425
نصائح من "مدينة الملك فهد الطبية" لتجنب مرضى نقص المناعة الإصابة بالعدوى
نصائح من "مدينة الملك فهد الطبية" لتجنب مرضى نقص المناعة الإصابة بالعدوى
منذ 20 دقيقة 1386
فتح باب التوظيف لحديثي التخرج في الشركة التعاونية للتأمين
فتح باب التوظيف لحديثي التخرج في الشركة التعاونية للتأمين
منذ 34 دقيقة 1482
توقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار العام المقبل
توقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ 49 دقيقة 1596
أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الريال
أسعار العملات اليوم الثلاثاء مقابل الريال
منذ ساعة 1536
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1708
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ ساعة 1605
اتهام مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال
اتهام مصمم أزياء شهير بالتحرش بالرجال
منذ ساعة 687
استشاري: التلاعب في طب الأسنان التجميلي "أدهى وأمر"
استشاري: التلاعب في طب الأسنان التجميلي "أدهى وأمر"
منذ ساعة 2182
6 وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بهيئة المحاسبين في الرياض
6 وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بهيئة المحاسبين في الرياض
منذ ساعتين 1855