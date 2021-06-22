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استشاري: التلاعب في طب الأسنان التجميلي "أدهى وأمر"

منذ 8 دقائق
1246
استشاري: التلاعب في طب الأسنان التجميلي "أدهى وأمر"

عادل الحربي (صدى):
كشف عبدالرحمن السرحان استشاري طب الأسنان، عن وجود حالات تلاعب فيما يسمى بطب الأسنان التجميلي.

وأوضح السرحان أن كل المجالات قد تشهد حالات تلاعب، لكن الوضع في طب الأسنان "أدهى وأمر" - على حد قوله-.

وقال السرحان خلال برنامج "ياهلا" :"الوضع في طب الأسنان يشهد تلاعبا، لأن كل موعد بنتيجة قد تكون نتيجة خطأ أو غش".

وأضاف: " أنت كطبيب أسنان يجب أن يكون عندك أساسيات جودة للعمل، لا يجوز العمل لمجرد أن العميل رآه جميلا في المرآة، في سبيل إلحاق الضرر بالأسنان ذاتها".

وطالب السرحان بضرورة إجراء اختبار عملي قبل إصدار ترخيص مزاولة المهنة لأطباء الأسنان، وليس نظري فقط.

المملكة
طبيب
طب الاسنان
طب الاسنان التجميلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
احرقوه ليلحق بهن
ابو عمار
حسبي الله عليهم جميعا
ابو عمار
يعني هي موافقه على اللعبه معه فالمفروض يخفف السجن
ابو عمار
حسبي الله عليها اضاعت الاطفال بجريمتها
اعوذ بالله
نسال الله بقدرته وغيرته على دينه وعباده ان يقتص ممن نشر الرذيلة بما هو اهله

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