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6 وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بهيئة المحاسبين في الرياض

منذ 31 دقيقة
1440
6 وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بهيئة المحاسبين في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في الرياض، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وفيما يلي المسميات الوظيفية المطلوبة وشروطها:

-خبير المخاطر والحوكمة: شرط الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، وخبرة 6 سنوات في مجال العمل، والطلاقة في اللغة العربية كتابة ومحادثة.

-مراقب جودة الأداء: شرطا الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، وخبرة 4 سنوات في مجال العمل، والطلاقة في اللغة العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.

-مسؤول اختبارات: شرط خبرة 4 سنوات في مجال العمل، وإجادة اللغة العربية والإنجليزية.

-رئيس قسم الفحص المكتبي: شرط 6 سنوات من الخبرة في المحاسبة أو المراجعة أو الزكاة والضريبة، وامتلاك سنتين من الخبرة في منصب ذو مسؤوليات إدارية متزايدة.

- مدير إدارة الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع: خبرة 10 سنوات في مجال العمل، و4 سنوات من الخبرة في منصب ذو مسؤوليات إدارية متزايدة.

-مسؤول الالتزام: شرط خبرة 4 سنوات في مجال العمل، والطلاقة في اللغة العربية كتابة ومحادثة.

يمكن التقديم عبر موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وظائف
الرياض
المملكة
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
احرقوه ليلحق بهن
ابو عمار
حسبي الله عليهم جميعا
ابو عمار
يعني هي موافقه على اللعبه معه فالمفروض يخفف السجن
ابو عمار
حسبي الله عليها اضاعت الاطفال بجريمتها
اعوذ بالله
نسال الله بقدرته وغيرته على دينه وعباده ان يقتص ممن نشر الرذيلة بما هو اهله

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