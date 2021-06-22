6 وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بهيئة المحاسبين في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في الرياض، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وفيما يلي المسميات الوظيفية المطلوبة وشروطها:
-خبير المخاطر والحوكمة: شرط الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، وخبرة 6 سنوات في مجال العمل، والطلاقة في اللغة العربية كتابة ومحادثة.
-مراقب جودة الأداء: شرطا الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، وخبرة 4 سنوات في مجال العمل، والطلاقة في اللغة العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.
-مسؤول اختبارات: شرط خبرة 4 سنوات في مجال العمل، وإجادة اللغة العربية والإنجليزية.
-رئيس قسم الفحص المكتبي: شرط 6 سنوات من الخبرة في المحاسبة أو المراجعة أو الزكاة والضريبة، وامتلاك سنتين من الخبرة في منصب ذو مسؤوليات إدارية متزايدة.
- مدير إدارة الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع: خبرة 10 سنوات في مجال العمل، و4 سنوات من الخبرة في منصب ذو مسؤوليات إدارية متزايدة.
-مسؤول الالتزام: شرط خبرة 4 سنوات في مجال العمل، والطلاقة في اللغة العربية كتابة ومحادثة.
يمكن التقديم عبر موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين