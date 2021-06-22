وزارة السياحة تعلن عن توفر 100 ألف وظيفة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة السياحة عن توفر برنامج وطني لتوفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي، لعام 2021م.
ويأتي هذا البرنامج منبثق من استراتيجية وزارة السياحة في تطوير رأس المال البشري خلال العشر سنوات القادمة، وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة من شغلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل السياحي.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما، وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية أو متقاعد أو طالب، في حال كان البرنامج المتقدم عليه موجه للبحث عن عمل، مع العلم أن بإمكان الجميع التقدم على الوظائف المعلنة.
ويمكن التقديم عبر البوابة الوطنية "طاقات"