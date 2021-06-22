لاعب الاتحاد السابق يثير القلق حول حالته الصحية

نواف السالم (صدى):
أثار اللاعب عماد متعب لاعب الأهلي المصري، ولاعب الاتحاد سابقا، القلق حول حالته الصحية بعد آخر ظهور إعلامي له وقد بدا على ملامحه تغيرا كبيرا.
ورد عماد متعب على الأسئلة حول حالته الصحية، موضحًا أنه سيتوجه إلى خارج مصر لإجراء بعض الفحوصات الطبية، رافضًا الإفصاح عن طبيعة مرضه.
واكتفى لاعب منتخب مصر بالقول إنه يأمل أن تكون الأمور على ما يرام، مشيرا إلى أنه بخير في الوقت الحالي.
وفي مايو الماضي أعلن عماد متعب غيابه عن الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك بسبب إجرائه عملية جراحية، لم يفصح عنها.