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لاعب الاتحاد السابق يثير القلق حول حالته الصحية

منذ ساعة
2281
لاعب الاتحاد السابق يثير القلق حول حالته الصحية

نواف السالم (صدى):
أثار اللاعب عماد متعب لاعب الأهلي المصري، ولاعب الاتحاد سابقا، القلق حول حالته الصحية بعد آخر ظهور إعلامي له وقد بدا على ملامحه تغيرا كبيرا.

ورد عماد متعب على الأسئلة حول حالته الصحية، موضحًا أنه سيتوجه إلى خارج مصر لإجراء بعض الفحوصات الطبية، رافضًا الإفصاح عن طبيعة مرضه.

واكتفى لاعب منتخب مصر بالقول إنه يأمل أن تكون الأمور على ما يرام، مشيرا إلى أنه بخير في الوقت الحالي.

وفي مايو الماضي أعلن عماد متعب غيابه عن الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك بسبب إجرائه عملية جراحية، لم يفصح عنها.

الاتحاد
نادي الاتحاد
عماد متعب
الاهلي المصري

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أحدث التعليقات

ابو عمار
احرقوه ليلحق بهن
ابو عمار
حسبي الله عليهم جميعا
ابو عمار
يعني هي موافقه على اللعبه معه فالمفروض يخفف السجن
ابو عمار
حسبي الله عليها اضاعت الاطفال بجريمتها
اعوذ بالله
نسال الله بقدرته وغيرته على دينه وعباده ان يقتص ممن نشر الرذيلة بما هو اهله

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