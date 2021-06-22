نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. تقني يكشف تلاعب الأجانب بسوق الاتصالات

منذ 59 دقيقة
1607
فيديو.. تقني يكشف تلاعب الأجانب بسوق الاتصالات

عادل الحربي (صدى):
كشف سمير جنيد المتخصص بتقنية المعلومات، عن تلاعب الأجانب بسوق الاتصالات المحلي وتحكمهم فيه.

وأوضح جنيد، أن السوق يعاني ظاهرة "الصيانات خلف الأبواب"، قائلا: "أخذوا السعوديين من بيوتهم وقالوا هذا نشاط وتفاجأوا في أرض الواقع بأنهم في صراع".

وأشار خلال لقائه ببرنامج "ياهلا" إلى أن هناك ما يقارب نحو 3 آلاف محل في الرياض فقط، ممن يمارسون الصيانات خلف الأبواب.

وكشف جنيد عن ورود رسائل له من بعض محلات الاتصالات في الرياض، تفيد بأن الأجانب يعلمون بالحملة التفتيشية قبل قدومها.

ولفت أيضا إلى أن مورد الجملة يعطي المحلات الكبرى تخفيضات أكثر من المحلات الصغيرة، مضيفا: "الموردون ما يوردون للسعودي وإذا وردوله يكون بضعف السعر".

المملكة
تقنية المعلومات
التلاعب
سوق الاتصالات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فيه إنّ صعبة. في كل موضوع!
د محمد ماجد بخش
في شيء غلط
د محمد ماجد بخش
فِنَاء العقل واسع وبناء العقل فناؤه
د محمد ماجد بخش
إرهاب رئاسي
الحكم
يجب ان يكون اعتذار سامي الجابر للامير نواف بن سعد واضح وصريح لان الموضوع فيه اسائة سمعه لنواف بن سعد !!

أخر الأخبار

7 وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة
7 وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة
منذ 4 دقائق 1078
مواطنون في ذكرى بيعة ولي العهد: "أعوامنا معك مجد"
مواطنون في ذكرى بيعة ولي العهد: "أعوامنا معك مجد"
منذ 17 دقيقة 1352
وظائف شاغرة للجنسين ببرنامج "العمل عن بعد"
وظائف شاغرة للجنسين ببرنامج "العمل عن بعد"
منذ 43 دقيقة 1579
رئيس الفلبين لشعبه: "إما اللقاح أو السجن‎"
رئيس الفلبين لشعبه: "إما اللقاح أو السجن‎"
منذ 51 دقيقة 1677
فيديو.. تقني يكشف تلاعب الأجانب بسوق الاتصالات
فيديو.. تقني يكشف تلاعب الأجانب بسوق الاتصالات
منذ 59 دقيقة 1607
أحمد الشمراني : الأهلي في " ورطة " بسبب الديون
أحمد الشمراني : الأهلي في " ورطة " بسبب الديون
منذ ساعة 406
صور.. متهم باغتصاب ابنته يقفز من الطابق الرابع بالمحكمة
صور.. متهم باغتصاب ابنته يقفز من الطابق الرابع بالمحكمة
منذ ساعة 899
فهد الدريهم : أندية الأهلي والنصر والاتحاد راح تسجل وأبصم بالعشرة
فهد الدريهم : أندية الأهلي والنصر والاتحاد راح تسجل وأبصم بالعشرة
منذ ساعة 456
فيديو.. قتلى وجرحى في حادث تصادم قطار بسيارتين في مصر
فيديو.. قتلى وجرحى في حادث تصادم قطار بسيارتين في مصر
منذ ساعة 585
بلجيكا تضرب فنلندا بثنائية في يورو 2020
بلجيكا تضرب فنلندا بثنائية في يورو 2020
منذ ساعتين 1777