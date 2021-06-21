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أحمد الشمراني : الأهلي في " ورطة " بسبب الديون
منذ 22 دقيقة
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
شكلاب
4lovex2
تسلم اناملك الجميله ✍😘
د محمد ماجد بخش
نخوة وشهامة ورجالة صحيح. هذه أوسمة بطولة.
د محمد ماجد بخش
خلك من المناصب اللي ما منها غير وجع الرأس. خله الحين ينفك من غرامة ٥٠٠٠٠٠ ريال. ويقول نويت ما أعودها.. غرامة نصف مليون على...
د محمد ماجد بخش
لو أمطرتْ ذهباً منْ بعدِ ما ذهبا لا شيء يعدلُ في هذا الوجودِ أبا مازلتُ في حِجرِهِ طفلاً يُلاعبني تزدادُ بَسمتُهُ لي كلما تَعِبا...
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