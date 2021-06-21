نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مجلس الوزراء الكويتي يدين محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

منذ 6 دقائق
1150
مجلس الوزراء الكويتي يدين محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف المملكة

خالد الظفيري (صدى):
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدن بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

ونوه مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي، بنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي لها.

وجدد تأكيده على وقوف الكويت إلى جانب المملكة في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد البيان رفضه هذه الأعمال الإجرامية التي تعكس إصرار ميليشيا الحوثي على زيادة التوتر بالمنطقة وإجهاض كل مساعي السلام، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

المملكة
الكويت
مجلس الوزراء
الحوثي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قرار بوقف تصنيع واستيراد الموقف الحوثي الغاشم بوضع قدمه في مأرب ومنعه عربيا بعمل سياج من الدبابات العربية ٢٠٠٠ دبابة حول مأرب تحمي حدوده...
ع. س. ع
حراج البطولات كم وصل من يزيد حراج بطولاتكم مثل خرقتكم لا تقدم ولا تؤخر واستمرو في ما انتم عليه فهذا يسعدنا أكثر من أن...
د محمد ماجد بخش
قشطة على عسل .. تراث سوداني عربي عالمي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. عالم لا يزال يخيم عليهم الجهل .. تسببوا على المسكينه بجهلهم العمى ..
د محمد ماجد بخش
يدق راصه في أي حيط .. جواب شرط فعلي مرفوع عنه القلم

أخر الأخبار

مجلس الوزراء الكويتي يدين محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف المملكة
مجلس الوزراء الكويتي يدين محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف المملكة
منذ 6 دقائق 1150
طعن شاب أثناء دفاعه عن شقيقته التي تعرضت للتحرش بالأردن
طعن شاب أثناء دفاعه عن شقيقته التي تعرضت للتحرش بالأردن
منذ 12 دقيقة 264
منتخبات ضمنت التأهل لدور الـ16 في يورو 2020
منتخبات ضمنت التأهل لدور الـ16 في يورو 2020
منذ 29 دقيقة 1511
ترقية تركي العبيكان المرافق الشخصي لخادم الحرمين إلى رتبة عميد
ترقية تركي العبيكان المرافق الشخصي لخادم الحرمين إلى رتبة عميد
منذ 48 دقيقة 2313
عمرو فقيه : توثيق بطولات الأندية " جدل " في كل موسم
عمرو فقيه : توثيق بطولات الأندية " جدل " في كل موسم
منذ ساعة 345
أحمد الشمراني : توثيق البطولات ليس " خاص " بالهلال والنصر
أحمد الشمراني : توثيق البطولات ليس " خاص " بالهلال والنصر
منذ ساعة 314
جمال عارف: تغريدات مسلي آل معمر على طريقة اجلد
جمال عارف: تغريدات مسلي آل معمر على طريقة اجلد
منذ ساعة 2443
" التجارة " تشهِّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات في الأحساء 
" التجارة " تشهِّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات في الأحساء 
منذ ساعة 1533
بالفيديو .. مواطن يروي قصة فشل مشروعه بسبب وافدين بقطاع الاتصالات
بالفيديو .. مواطن يروي قصة فشل مشروعه بسبب وافدين بقطاع الاتصالات
منذ ساعة 1929
رئيس برشلونة يخطط لعقد صفقة القرن بضم " رونالدو "
رئيس برشلونة يخطط لعقد صفقة القرن بضم " رونالدو "
منذ ساعة 1799