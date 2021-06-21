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منتخبات ضمنت التأهل لدور الـ16 في يورو 2020

منذ 21 دقيقة
1418
منتخبات ضمنت التأهل لدور الـ16 في يورو 2020

وكالات (صدى):
ضمنت منتخبات كل من إنجلترا، وفرنسا، وسويسرا، والسويد، والتشيك، التأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتملك المنتخبات الخمس، 4 نقاط لكل واحد منها، مقابل 3 نقاط لفنلندا، ما يعني تأهل المنتخبات الخمسة لدور الـ16 على الأقل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وإلى جانب المنتخبات الخمس، ضمنت أيضا منتخبات كل من إيطاليا، وويلز، وبلجيكا، والدنمارك وهولندا والنمسا التأهل إلى دور الـ16، وحتى الآن عُرفت مباراتان منهم، حيث يلعب منتخب ويلز مع الدنمارك، وإيطاليا مع النمسا.

وستقام مباريات دور الـ 16 في الفترة بين 26 يونيو حتى 29 يونيو، وتستضيفها ملاعب: يوهان كرويف أرينا بأمستردام، وويمبلي بلندن، وبوشكاش أرينا في بودابست، ولاكارتوخا في إشبيلية، وباركن في كوبنهاجن، والملعب الوطني في بوخارست، وملعب هامبدن بارك في جلاسجو ، مع العلم أن ملعب ويمبلي سيستضيف مبارتين.

منتخب فرنسا
منتخب السويد
يورو 2020
منتخب انجلترا

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